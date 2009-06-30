Число жертв взрыва на ж/д вокзале Виареджо (Италия) достигло 16

Число жертв взрыва, происшедшего в ночь на вторник на железнодорожном вокзале итальянского города Виареджо (Viareggio), достигло 16 человек, сообщил на пресс-конференции в Виареджо руководитель местного управления министерства здравоохранения Италии Джанкарло Сассоли (Giancarlo Sassoli). Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 12 погибших. Мощный взрыв произошел после того, как около полуночи товарный поезд, следовавший в направлении города Пизы (Pisa), сошел с рельсов, едва миновав вокзал Виареджо. В результате взорвались несколько вагонов-цистерн со сжиженным газом. Вследствие взрыва близ вокзала Виареджо обрушились несколько зданий, в том числе два жилых дома. По информации Сассоли, в результате взрыва сжиженного газа были ранены 36 человек, причем 14 из них находятся в очень тяжелом состоянии. "С медицинской и человеческой точки зрения, это был апокалипсис. Эту трагедию можно сравнить с авиакатастрофой", - сказал Сассоли. Ранее находящийся в Виареджо главы Службы Гражданской обороны Италии Гуидо Бертолазо, сообщил журналистам, что число жертв взрыва составляет 12 человек, но еще трое или четверо пропали без вести.