Новая почта прокомментировала информацию о продаже базы данных клиентов в интернете
12:05, 07 февраля 2018Транспорт/Связь
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Компания заявила, что база данных клиентов, которая, по информации СМИ, выставлена на продажу в интернете, является неправдивой.
У Darknet продают базу клиентов "Новой почты" - СМИ / plus.google.com
Компания «Новая почта» заявила, что база данных клиентов, которая, по информации СМИ, выставлена на продажу в интернете, является неправдивой.
Об этом компания сообщила в Facebook.
"Новая почта разделяет Общий регламент по защите данных GDPR и ориентируется на изложенные в нем стандарты безопасности персональных данных... Наши специалисты признали упомянутую базу неправдивой", - говорится в комментарии компании.
Напомним, вчера в СМИ появилась информация, что в Darknet ("темном интернете") продают базу клиентов "Новой почты". Согласно сообщению, выявлен факт продажи неустановленными лицами двух баз данных клиентов компании - на 500 тысяч и 18 миллионов пользователей.
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