Новая почта прокомментировала информацию о продаже базы данных клиентов в интернете

12:05, 07 февраля 2018
Транспорт/Связь
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У Darknet продают базу клиентов

Об этом компания сообщила в Facebook.

"Новая почта разделяет Общий регламент по защите данных GDPR и ориентируется на изложенные в нем стандарты безопасности персональных данных... Наши специалисты признали упомянутую базу неправдивой", - говорится в комментарии компании.

Напомним, вчера в СМИ появилась информация, что в Darknet ("темном интернете") продают базу клиентов "Новой почты". Согласно сообщению, выявлен факт продажи неустановленными лицами двух баз данных клиентов компании - на 500 тысяч и 18 миллионов пользователей. 

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Теги: #Новая почта#база данных клиентов Новой почты