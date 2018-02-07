Новая почта прокомментировала информацию о продаже базы данных клиентов в интернете

Компания заявила, что база данных клиентов, которая, по информации СМИ, выставлена на продажу в интернете, является неправдивой.

Компания «Новая почта» заявила, что база данных клиентов, которая, по информации СМИ, выставлена на продажу в интернете, является неправдивой.

Об этом компания сообщила в Facebook.

"Новая почта разделяет Общий регламент по защите данных GDPR и ориентируется на изложенные в нем стандарты безопасности персональных данных... Наши специалисты признали упомянутую базу неправдивой", - говорится в комментарии компании.

Напомним, вчера в СМИ появилась информация, что в Darknet ("темном интернете") продают базу клиентов "Новой почты". Согласно сообщению, выявлен факт продажи неустановленными лицами двух баз данных клиентов компании - на 500 тысяч и 18 миллионов пользователей.