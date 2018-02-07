Укрзализныця вводит электронные билеты на региональные поезда

Его не нужно обменивать в железнодорожных кассах на обычные.

Государственная акционерная компания "Укрзализныця" с сегодняшнего дня, 7 февраля, расширяет перечень поездов, на которые можно оформить электронные билеты.

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Об этом сообщил и.о. председателя правления Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"С 7 и с 10 февраля через Интернет можно приобрести билеты на большинство региональных поездов (800-й нумерации) с оформлением электронного проездного документа. Его не нужно обменивать в железнодорожных кассах на обычные", – говорится в сообщении.

Кравцов добавил, что проводники снабжены мобильными терминалами контроля и достаточно лишь приобрести билет через сеть Интернет и предъявить документ в распечатанном виде или на экране гаджета.

"Следующим шагом, над которым сейчас работаем – введение электронных билетов на международные поезда", – отметил Кравцов.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» ввела с 17 января услугу покупки билетов на поездки с пересадкой.

Ранее «Укрзализныця» запустила услугу оплаты билетов в международных кассах платежными картами, тогда как ранее билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные.