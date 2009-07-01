Fitch снизило кредитный рейтинг Toyota Motor

Международное рейтинговое агентство Fitch впервые за 10 лет снизило кредитный рейтинг крупнейшего автопроизводителя Японии Toyota Motor из-за понижения спроса на автомобили в США, сообщает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

Fitch снизило в среду кредитный рейтинг компании до "АА" (ранее ААА) и оставило прогноз "негативным".

Как считают эксперты, снижение рейтинга приведет к росту стоимости кредитования для компании. Также они полагают, что спрос на автомобили останется слабым в среднесрочной перспективе.