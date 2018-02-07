Автошоу Auto Expo-2018 в Индии (фотогалерея)

17:03, 07 февраля 2018 Транспорт/Связь 136

В Индии, во время автошоу Auto Expo-2018, которое начало свою работу сегодня, были презентованы ряд концепт-каров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter