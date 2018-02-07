Автошоу Auto Expo-2018 в Индии (фотогалерея)
17:03, 07 февраля 2018
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В Индии, во время автошоу Auto Expo-2018, которое начало свою работу сегодня, были презентованы ряд концепт-каров.
В Индии, во время автошоу Auto Expo-2018, которое начало свою работу сегодня, были презентованы ряд автомобилей и концепт-каров, которые появятся на рынке в ближайшие годы.
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Среди них стоит отметить внедорожник Rexton G4, Renault Trezor, седан Toyota Yaris, Tata H5X SUV, Kia Niro, Kia SP SUV та Suzuki Future S.
Стоит сказать, что большинство автомобилей являются либо гибридами, либо электрокарами.
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