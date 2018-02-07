Автостраховку теперь можно купить в Интернете

Саму операцию покупки страховки можно провести онлайн, а электронный полис - хранить в телефоне или распечатать.

7 февраля вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг, каким страховым компаниям разрешили заключать договоры автострахования через интернет.

Об этом сообщает FinClub.

Читайте такжеВ Украине часть компаний ввела новые правила выплат по автоцивилке

Отныне, операцию покупки страховки можно провести онлайн.

Для этого через сайт страховой компании подается заявка с указанием всех необходимых для заключения договора данных. На их основе страховщик рассчитывает цену договора и формирует окончательную предложение для клиента.

"Предложение" будет сгенерирована в базе данных МТСБУ и останется актуальной сутки. Если клиент согласен с условиями страхования, он подтверждает транзакцию (как подтверждаются операции в интернет-банкинге) и оплачивает услуги страховщика: или платежной картой через сайт компании, или наличными в отделении банка.

После поступления оплаты полис автоматически регистрируется в базе данных МТСБУ, а клиент получает на свою электронную почту подтверждение страхования своей ответственности перед третьими лицами.

Электронный полис можно хранить в телефоне или распечатать.

По информации издания, только 10 страховых компаний из 53 участников МТСБУ прошли тестирование и начнут продавать полисы онлайн: "ИНГО Украина", "ПЗУ Украина", "Арсенал Страхование", "Уника", "АХА Страхование", "Вусо", "Доминанта", "УПСК", "Европейский страховой альянс", "Юнивес".

Бюро сможет оперативно блокировать продажу полисов неплатежеспособными компаниями: в случае исключения их из МТСБУ заключения новых полисов станет невозможным.

Если у вас возникнут сомнения по поводу достоверности е-полиса ОСАГО, его достоверность можно проверить через интернет, QR-код и СМС-запрос.