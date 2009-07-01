При крушении лайнера у Коморских островов выжили двое детей

По уточненным данным, в результате крушения Airbus 310 в районе Коморских островов выжили двое детей: 5-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Об этом сообщает Yemen Post со ссылкой на полицию Комор.

Ранее сообщалось, что капитан упавшего самолета также найден живым, однако эта информация не подтвердилась.

Согласно последним данным, спасатели обнаружили пять тел погибших в результате катастрофы.

Как сообщал УНИАН, самолет компании Yemenia Airways летел из столицы Йемена Саны на Коморские острова и упал в Индийский океан незадолго до приземления. На борту находились 11 членов экипажа и 142 пассажира. Известно, что 66 человек были гражданами Франции.

Представитель парижского аэропорта "Руасси-Шарль де Голль" уточнил, что А310 вылетел из Парижа в понедельник утром, а в Сане сделал промежуточную посадку.