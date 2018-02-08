Tesla сообщила о крупнейших квартальных убытках‍

По итогам четвертого квартала 2017 года потери компании составили 675 миллионов долларов.

Американский производитель электрокаров Tesla в среду отчитался о крупнейших квартальных убытках в истории компании, сообщает Прайм со ссылкой на корпоративную отчетность.

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Журнал отмечает, что по итогам четвертого квартала 2017 года потери компании составили 675 миллионов долларов. Общий дефицит за год - 1,96 миллиарда долларов.

Как прокомментировал ситуацию финансовый директор Tesla Дипак Ахуджи, в новом 2018 году компания рассчитывает на рост операционного дохода до устойчиво позитивного уровня.

Напомним, что ранее глава и основной владелец сразу двух технологичных американских компаний - космической SpaceX и автомобильной Tesla - Илон Маск опубликовал фото красного электрокара Tesla Roadster из космоса.