В харьковском метро появятся терминалы, которые дают сдачу

Терминалы, которые выдают сдачу, будут принимать любые купюры.

В каждом из 49 вестибюлей Харьковского метрополитена установят терминалы для пополнения единых электронных билетов системы E-ticket, которые выдают сдачу.

Читайте такжеХарьков с сегодняшнего дня переходит на единый электронный билет в транспорте (фото)Кроме того, в метро будут работать еще около 150 терминалов, через которые можно приобрести или пополнить карту E-ticket. Об этом в интервью на харьковском "7-м канале" сообщил заместитель городского председателя по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов.

Он отметил, что терминалы, которые выдают сдачу, будут принимать любые купюры. Как только в метрополитене начнет работать система E-ticket, пользоваться старыми картами люди еще смогут, но пополнить их уже будет невозможно.

По словам вице-мэра, в городе продолжают устанавливать наземные терминалы. Как уже сообщалось ранее, их общее число для удобства горожан будет увеличено до 600. В том числе терминалы будут работать возле таких крупных предприятий, как "ФЭД", ХТЗ, "Турбоатом".

"Возле "ФЭДа" терминал уже стоит, терминал для "Турбоатома" готовят к подключению. Ни одно крупное работающее предприятие не будет обделено. Рабочие смены начинаются рано, заканчиваются поздно, очень удобно, когда люди в вестибюле на проходной смогут пополнять карты", - подчеркнул Водовозов.

Вице-мэр отметил, что на маршрутах электротранспорта будут работать контролеры. Как только они будут заходить в транспорт, чтобы проверить оплату, – на бортовом компьютере будет блокироваться система, и все, кто не оплатили проезд картой, уже не смогут это сделать во время контроля. За нарушения в пользовании общественным транспортом предусмотрены штрафные санкции.

Водовозов еще раз напомнил, что турникеты и терминалы системы единого электронного билета E-ticket в Харьковском метрополитене начнут работать только после того, как работа системы в наземном электротранспорте будет налажена на 100%.