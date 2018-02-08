На Житомирщине перевозчики пригородных и междугородных маршрутов снизили тарифы на проезд по требованию ОГА

На Житомирщине, по оперативной информации, те перевозчики, которые с начала этого года подняли цены на проезд, привели их к экономически обоснованным требованиям облгосадминистрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

«По поручению председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича, перевозчики на пригородных и междугородных маршрутах, которые подняли цены на проезд с нового года, уже снизили тарифы. Так, в частности, на некоторых маршрутах цена билета стала на 16 гривен меньше», - говорится в сообщении.

«Если на пригородных маршрутах тарифы снизились на несколько гривен, то на дальних маршрутах снижение чувствуется больше. Например, на маршруте «Житомир-Олевск» перевозчика «ФЛП Белявский» тариф уменьшился на 16 гривен, а на «Житомир-Любар» перевозчика «СПД Вітенко» – на 12 гривен», – отмечают в управлении дорожного строительства и инфраструктуры облгосадминистрации.

Также, в частности, сейчас тарифы уменьшили такие перевозчики, как ОАО «Овруцьке АТП-11847» (от 4,45 грн до 6,46 грн), частное предприятие «Рим-Богдан» ( от 1,74 грн до 8,41 грн), общество с ограниченной ответственностью «Автомир» ЛТД (от 0,52 грн до 6,43 грн) и ряд других.

Как сообщал УНИАН, власти Житомирской области обязали перевозчиков маршруток урегулировать тарифы, сделав их экономически обоснованными. Для этого управление дорожного строительства и инфраструктуры облгосадминистрации провело проверку стоимости проезда в маршрутках области - пригородных, междугородных, и тому подобное.

Перевозчики должны снизить тарифы и установить цену на проезд не больше, чем плюс 15% к стоимости, которая действовала до 31 декабря 2017 года.