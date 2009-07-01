В ЕС снижены тарифы на телефонный роуминг

В 27 странах Евросоюза с 1 июля начали действовать новые расценки на телефонный роуминг, передает РИА Новости.

В рамках директивы ЕС о поэтапном снижении платы за роуминг от 2007 года, стоимость исходящего роумингового звонка теперь снижена с 46 до 43 евроцентов, входящего - с 22 до 19 евроцентов. Сотовым операторам предписано начинать расчет оплаты за услуги роуминга с 30-й секунды звонка, во избежание "округления" минут.

С 1 июля также начали действовать новые тарифы на отправку текстового сообщения и загрузку на мобильный телефон информации из интернета. Отныне для европейца, находящего за пределами своей страны, но в границах ЕС, стоимость текстового сообщения не превысит 11 евроцентов, а загрузка интернет-данных объемом один мегабайт будет стоить не дороже одного евро.

В странах ЕС около 150 миллионов абонентов ежегодно пользуются международным роумингом. Согласно исследованию, проведенному в 2006 году компанией Evalueserve, услуги международного роуминга приносят операторам мобильной связи от 10 до 18% общей прибыли.