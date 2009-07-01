Airbus будет производить комплектующие в Китае

Консорциум Airbus приступил к строительству завода для производства авиакомплектующих в городе Харбин, призванного стать станет второй производственной площадкой концерна в КНР наряду с открытым в 2008 году сборочным предприятием в Тяньцзине, сообщает РИА Новости.

По данным газеты China Daily, строительство завода обойдется в $350 млн. Он будет производить комплектующие для дальнемагистрального широкофюзеляжного лайнера А350 XWB (Extra Wide Body), конкурента Boeing 777, и для семейства ближнемагистральных самолетов А320.

Новое предприятие должно приступить к работе к концу 2010 года. Завод расположится на площади 30 тысяч квадратных метров и создаст около тысячи новых рабочих мест. Доля консорциума Airbus в предприятии составит 20%.

Строительство нового завода Airbus стартовало через неделю после другого знакового события — ввода в эксплуатацию первого лайнера А320, собранного за пределами Европы на производственной линии в городе Тяньцзинь.