Гройсман: сверхприбылей на рынке топлива быть не должно – будем "карать нещадно" за злоупотребления

Премьер отметил, что участники рынка топлива активно поднимают цены, если есть предпосылки для этого, тем не менее, обратный процесс двигается значительно медленнее.

Премьер-министр Владимир Гройсман готов встретиться с представителями рынка нефтепродуктов в Украине и донести до них свою позицию о недопустимости получения сверхприбыли в этой сфере.

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Об этом Гройсман заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

Гройсман отметил, что участники рынка топлива активно поднимают цены, если есть предпосылки для этого, тем не менее, обратный процесс двигается значительно медленнее.

«Я считаю, что это недопустимо. Если нужно, я буду встречаться со всеми игроками на рынке нефтепродуктов, и нужно их привести к нормальной позиции. Никто не говорит, что нужно им работать в убыток, но мы должны донести им позицию, что сверхприбыли в этой сфере быть не должно, что они должны, если есть условия для понижения цены, это сделать», - сказал премьер.

Гройсман напомнил, что поручил Государственной фискальной службе проанализировать таможенные декларации импортеров топлива и посмотреть, где могут быть злоупотребления.

«Если мы найдем хоть одну гривню злоупотреблений - мы будем карать нещадно тех, кто позволил себе это сделать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, начиная с августа 2017 года, цены на нефтепродукты выросли в среднем на пять и более гривен за литр и достигли рекордных значений. На 6 февраля стоимость бензина марки А-92 достигла 31,99 грн за литр, А-95 – 32,99 грн за литр, и дизтоплива – 30,49 грн за литр.

В середине декабря 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что Минэнергоугля совместно с Антимонопольным комитетом создали комиссию, которая проанализирует возможный сговор по повышению цен компаний, продающих светлые нефтепродукты. 21 декабря АМКУ начал расследование на рынке топлива, заподозрив сети АЗС ОККО и WOG в возможных согласованных антиконкурентных действиях.