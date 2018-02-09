Снегопады в Украине: в полиции рассказали о ситуации на дорогах
12:45, 09 февраля 2018Транспорт/Связь
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Нацполиция призывает водителей быть бдительными за рулем в случае осложнения погодных условий.
Ограничения движения на автодорогах Украины нет - Нацполиция / фото УНИАН
Ограничения движения на автодорогах Украины на данное время нет.
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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.
«В данное время ограничения движения на автодорогах страны нет. Пробки также отсутствуют. Однако на улице еще идет снег. Будьте бдительны за рулем», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в ГСЧС заявили, что, несмотря на осложнение погодных условий, движение транспорта на автодорогах Украины обеспечено.
Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечено 1622 единиц техники и 2188 человек.
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