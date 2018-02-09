Снегопады в Украине: в полиции рассказали о ситуации на дорогах

Нацполиция призывает водителей быть бдительными за рулем в случае осложнения погодных условий.

Ограничения движения на автодорогах Украины на данное время нет.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

«В данное время ограничения движения на автодорогах страны нет. Пробки также отсутствуют. Однако на улице еще идет снег. Будьте бдительны за рулем», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ГСЧС заявили, что, несмотря на осложнение погодных условий, движение транспорта на автодорогах Украины обеспечено.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечено 1622 единиц техники и 2188 человек.