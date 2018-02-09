"Стройка века" перешагнула двухлетний рубеж: оккупанты подвели итоги работы вокруг Крымского моста

Строительство моста длиной 19 км будет стоить бюджету 228,3 млрд руб. Сопоставимых по протяженности и цене объектов в России прежде не строили.

Стройка моста через Керченский пролив перешагнула двухлетний рубеж. В феврале 2016 года началось погружение первых свай.

Строительно-монтажные работы развернулись на морских и сухопутных участках, передает сайт "Крымский мост".

К февралю этого года построены основные конструктивы автодорожной части моста: погружены сваи, сформированы опоры, установлены пролетные строения. До декабря планируется сдача объекта по графику – оккупантам предстоит завершить асфальтирование дороги и обустроить проезжую часть.

Более чем наполовину выполнены работы по ключевым элементам железнодорожной части сооружения. В этом году работают на морских участках строительства: на одном уже выполняется надвижка пролетов над акваторией.

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Оккупанты считают, что самые сложные технологические операции "стройки века" пришлись на 2017 год. Керченский и Таманский берега соединили автомобильными пролетами, возвели у фарватера две большие опоры, на которые установили судоходные арки.

Как сообщалось, в ходе реализации проекта строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту со стороны Крыма возникли проблемы с грунтом, использующимся для строительства земляного полотна. Было принято решение не пытаться укрепить грунт, а заменить его на новый. Это, по предварительным оценкам, потребует выделения еще 2,9 млрд руб. из бюджета.

Также российское издание Forbes сообщало о приостановке финансирования строительства Керченского моста.

Мост должен связать оккупированный Крым и материковую Россию, открыть рабочее движение планируют в декабре 2018 года, окончательная сдача объекта намечена на июнь 2019-го.