Импорт подержанных автомобилей в Украину за год вырос втрое

14:35, 09 февраля 2018
Транспорт/Связь
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Таможни в 2017 году оформили 80,5 тыс. новых авто / фото facebook/SFSofUkraine

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Согласно сообщению, автовладельцы уплатили 15,8 млрд грн таможенных платежей с новых авто и 5,5 млрд грн с бывших в употреблении.

По данным ГФС, из общего количества ввезенных б/у авто по льготным ставкам акцизного налога было ввезено 69,5 тыс. машин.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 38% и составил 11,5 тыс. авто.

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Теги: #импорт авто#автомобили на еврономерах