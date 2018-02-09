Импорт подержанных автомобилей в Украину за год вырос втрое
14:35, 09 февраля 2018Транспорт/Связь
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По данным ГФС, таможни в 2017 году оформили 80,5 тыс. новых и 72,9 тыс. б/у автомобилей.
Таможни в 2017 году оформили 80,5 тыс. новых авто / фото facebook/SFSofUkraine
Украинские таможни в 2017 году осуществили оформление 80,5 тыс. новых автомобилей, что на 27% больше, чем за 2016 год, и 72,9 тыс. подержанных автомобилей, что в 3 раза больше, чем по итогам 2016 года.
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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).
Согласно сообщению, автовладельцы уплатили 15,8 млрд грн таможенных платежей с новых авто и 5,5 млрд грн с бывших в употреблении.
По данным ГФС, из общего количества ввезенных б/у авто по льготным ставкам акцизного налога было ввезено 69,5 тыс. машин.
Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 38% и составил 11,5 тыс. авто.
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