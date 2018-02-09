Продавцы топлива за год увеличили уплату акцизного налога на четверть

По состоянию на 1 января текущего года зарегистрировано 5,9 тысячи плательщиков акцизного налога по реализации топлива.

Реализаторы топлива в 2017 году увеличили уплату акцизного налога, который является составной частью розничной цены на нефтепродукты, на 24% - до 46,1 миллиарда гривень.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

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В том числе с произведенного топлива уплачено 9,5 миллиарда гривень, с ввезенного – 36,6 миллиарда гривень.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 января текущего года зарегистрировано 5,9 тысячи плательщиков акцизного налога по реализации топлива, ими указаны сведения о 20 тысячах пунктов по реализации топлива, в частности 9 тысяч автозаправочных станций и 1,9 тысячи автогазозаправок и газовых АЗС.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2017 года был упразднен акциз с розничных продаж нефтепродуктов, а также увеличена базовая ставка акциза для импортеров и производителей топлива, например, для бензина – на 13,7%, до 213,5 евро за тонну. Для дизельного топлива действовала ставка акциза с 1 января по 31 марта 2017 года на уровне 125 евро/тонна, а с 1 апреля 2017 года – 139,5 евро/тонна. Для сжиженного газа (автогаза) с 1 января 2018 года установлена ставка акциза на уровне 52 евро/тонна.