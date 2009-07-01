Крюковский ВСЗ создал грузовые тележки

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) создало грузовые тележки модели 18-9817 и 18-7033 с нагрузкой 25 тонн на ось.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

По их данным, эти тележки в Украине произведены совместно с американской корпорацией «Amsted Rail».

«Уже сегодня на их базе будут изготовлены и испытаны полувагоны нового поколения», - сообщил представитель предприятия.

По его словам, Ассоциация производителей и потребителей железнодорожной техники Украины одобрила разработку акционерного общества. Решено обратиться с просьбой к «Укрзализныце» и Министерству транспорта и связи, чтобы ускорить запуск их в опытную эксплуатацию с последующим получением разрешения на их распространение в странах СНГ с сетью колеи шириной 1520 мм.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

В 2008 году Крюковский вагоностроительный завод продал 112 пассажирских и 6400 грузовых вагонов.