КМУ должен активизировать работу с банками

Ассоциация производителей и потребителей железнодорожной техники просит правительство активизировать работу с банками по выделению траншей для закупки грузовых вагонов для «Укрзализныци».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крюковского вагоностроительного завода, в Киеве состоялось очередное заседание названной ассоциации. На этот раз представители 11 предприятий и организаций приняли участие в работе заседания.

«Во время встречи обсуждены совместные действия по преодолению последствий мирового кризиса в вагоностроении, очерчено три основных направления работы. Первый - это финансирование продолжения закупок грузовых вагонов для «Укрзализныци» с использованием следующих траншей Европейского инвестиционного банка и средств Стабилизационного фонда. Два следующие: интенсификация работы над новыми образцами грузовых вагонов, не имеющих аналогов в СНГ, для предложения их потребителям этих стран; изучение опыта работы аналогичных объединений железнодорожников и вагоностроителей, в частности российского некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники», Ассоциации металлургов Украины и др.», - сказано в сообщении пресс-службы.

Также представитель Крюковского вагоностроительного завода сообщил, что члены Ассоциации приняли решение подготовить письмо в Кабинет министров Украины, Министерство транспорта и связи, «Укрзализныцю» с просьбой активизировать работу с европейскими банками по выделению следующих траншей из предусмотренного кредита в 1 млрд. долларов США на закупку грузовых вагонов для нужд «Укрзализныци».

Решено также повторно направить письмо вышеуказанным адресам относительно выделения средств из Стабилизационного фонда Кабинета министров на развитие внутреннего рынка грузовых вагонов отечественного производства.

Напомним, 18 января 2008 г. на Крюковском вагоностроительном заводе прошло собрание по созданию Ассоциации производителей и потребителей железнодорожной техники, которая призвана оказывать содействие развитию отрасли, координировать действия производителей, помогать совместно решать проблемные вопросы.