«Укрзализныця» реализовала уже свыше 16 тыс. билетов

«Укрзализныця» с начала ввода услуги по бронированию и продаже билетов через Интернет реализовала свыше 16 тыс. билетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь БРЕУС.

«Изменения в сторону увеличения продаж через Интернет существенны», - отметил он.

И. БРЕУС напомнил, что продажа билетов через Интернет началась 30 марта 2009 г.

Он также сказал, что услуга, благодаря которой пассажиры смогут приобретать билеты в специальных киосках для самообслуживания, будет введена в 2010 г.

Как сообщал УНИАН, с декабря 2008 года «Укрзализныця» ввела услугу бронирования билетов через Интернет, с 30 марта 2009 года – услугу бронирования и продажи билетов через Интернет на своем официальном веб-сайте. Оплатить заказ можно платежной карточкой Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) или международной платежной карточкой (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, по предъявлению которого он оформляет свой билет в любой кассе «Укрзализныци» в любой день до отправления своего поезда. При этом через сеть Интернет можно заказывать билеты за полную стоимость и детские. Бесплатные и льготные проездные документы оформляются исключительно в кассах.

Напомним, ранее отмечалось, что киоски самообслуживания по продаже билетов появятся в конце 2009 – начале 2010 г.