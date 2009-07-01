Львовская железная дорога (ЛЖД) обвиняет энергетиков в нанесении убытков при отключении без предупреждения электроснабжения пограничной станции. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЛЖД.

Согласно сообщению, 30 июня почти на четыре часа железнодорожная пограничная станция Вадул-Сирет (Буковина) осталась без электроснабжения, поскольку ОАО «ЭК Черновцыоблэнерго» без предупреждений оставило комплекс без электричества. ДТГО «Львовская железная дорога обеспокоена такими противозаконными действиями компании, поскольку энергетики поставили под угрозу не только своевременное выполнение обязательств перед грузоотправителями, но и обеспечение безопасности и комфорта для пассажиров, которые пересекали границу», - отмечается в сообщении.

В частности, по данным ЛЖД, заложниками ситуации оказались 103 пассажира международного поезда №60 сообщением София-Киев-Москва: поезд отправился с опозданием, поскольку из-за отсутствия электроэнергии его не удалось своевременно переставить с узкой европейской колеи на широкую отечественную.

По данным ЛЖД, отключение объяснили долгом перед облэнерго в размере около 112 тыс. грн. В то же время, по данным ЛЖД, уже длительное время железнодорожники вынуждены бесплатно перевозить энергетический уголь для тех же энергоснабжающих компаний и электростанций, и долг угледобывающих шахт перед магистралью значительно больше – 8,6 млн. грн.

По мнению железнодорожников, из-за нарушения процедуры заблаговременного сообщения об отключении инцидент в Вадул-Сирете не только привел к возникновению задержки в движении грузовых и пассажирских поездов, «но и стал ярким примером неэффективного сотрудничества предприятий». По данным дороги, сегодня специалисты магистрали подсчитывают убытки, которые были нанесены предприятию из-за незаконных действий энергетиков, и готовят претензионные документы. При этом на ЛЖД заявляют, что таким образом, долг магистрали перед энергетиками полностью ликвидирован.