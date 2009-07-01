Пассажиропоток в направлении Крыма упал

«Укрзализныця» отмечает спад пассажиропотока в направлении Крыма в июне этого года по сравнению с июнем 2008 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь БРЕУС.

«За июнь по Крыму снизились пассажирские перевозки по сравнению с прошлым годом на 5% во внутригосударственном сообщении, в межгосударственном спад существенней – до 20%», - сказал он.

По словам И. БРЕУСА, на снижение пассажиропотока повлиял финансово-экономический кризис. «Мы, конечно, надеялись летом остаться на уровне прошлого года, хотя и понимаем, что кризис всех коснулся – не каждый себе может позволить отдых не только за рубежом, но и в Крыму», - сказал он.

В то же время он отметил, что отставание на уровне 5% во внутригосударственном сообщении является нормальным «при сегодняшнем спаде по другим направлениям».

Как прогнозирует И. БРЕУС, к середине июля, как правило, происходит рост перевозок. «Планируем, что в июле эта цифра будет больше. Пиковые перевозки у нас идут с 15 июля по 15 августа, когда потоки большие в обоих направлениях – туда и назад», - сказал он.