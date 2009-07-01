Минтранс изучит обоснованность повышения портовых сборов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила исполняющему обязанности министра транспорта и связи Украины Василию ШЕВЧЕНКО изучить обоснованность повышения портовых сборов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение премьер-министр дала на сегодняшнем расширенном заседании правительства, комментируя информацию аграрных ассоциаций о повышении частными портами стоимости своих услуг на 42% как реакцию на 70-процентное повышение портовых сборов.

«Если подтвердится информация, что портовые сборы увеличены на 70%, увольняйте всех, кто к этому причастен, потому что такие вещи должны обсуждаться на заседании правительства и должны приниматься сообща», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к и.о. министра.

Кроме того, премьер поручила Минтрансу совместно с Минфином, Минэкономики, а также представителями аграрных ассоциаций изучить обоснованность тарифов «Укрзализныци» на обслуживание зерновых грузов.

Информацию об итогах этих проверок Минтранс должен представить правительству до конца текущей недели.