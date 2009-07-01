АМК разрешил Lufthansa купить авиакомпанию BMI
Контрольный пакет акций
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании Deutsche Lufthansa AG (г. Кельн, Германия) на приобретение акций компании British Midland PLC (BMI) (г. Дерби, Великобритания), сообщила УНИАН пресс-служба АМКУ.
Покупка обеспечивает Lufthansa превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.
Напомним, авиакомпания Lufthansa длительное время работает на украинском рынке, британская авиакомпания BMI вышла на украинский рынок в конце марта 2009 г., начав полеты по маршруту Киев (Борисполь) – Лондон (Хитроу). С мая 2009 г. на украинский рынок вышла также low-cost авиакомпания Germanwings, 100% дочерняя компания Lufthansa, начав выполнять регулярные полеты между Кельном (Германия) и Киевом.
Справка УНИАН. Компания BMI основана в 1938 году как Air Schools Ltd, специализировавшаяся на подготовке пилотов. После ряда реорганизаций в 1964 году компания была переименована в British Midland Airways. Нынешнее название – BMI – компания получила после ребрендинга в 2003 году. Флот компании состоит из 3 дальнемагистральных Airbus A330, 2 дальнемагистральных Boeing B757, среднемагистральных Airbus A321 (8 лайнеров), Airbus A320 (10 лайнеров) и Airbus A319 (11 лайнеров).
Deutsche Lufthansa AG (FWB: LHAG) — крупнейшая германская авиакомпания, национальный авиаперевозчик Германии. В 2008 г. Lufthansa приобрела 50% акций второго по величине британского авиаперевозчика BMI и 41,6% акций Austrian Airlines. Авиакомпания Lufthansa выполняет рейсы в десятки городов мира каждый день. При этом наиболее удобные стыковки обеспечиваются через узловые аэропорты во Франкфурте, Мюнхене и Цюрихе.