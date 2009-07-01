Кабмин намерен вмешаться в конфликт вокруг порта «Южный»

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство защитит порт «Южный» от попытки рейдерского захвата.

Об этом премьер заявила сегодня в интервью журналистам в парламенте.

«Вопрос о порте «Южном» и о его рейдерском захвате. Минтранс обязательно вмешается в эту ситуацию. Я вам хочу сказать, что рейдеры во время работы правительства не захватили ни одного государственного объекта», - сказала она. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что «сейчас, к сожалению частью судебной власти попытки рейдерских захватов поддерживаются. И правительство это видит».

При этом первый вице-премьр-министр Александр ТУРЧИНОВ подчеркнул, что поскольку речь в конфликте вокруг порта «Южный» идет о присвоение государственного имущества и возможном блокировании работы порта, в эту ситуацию вмешается не только Минтранс, но и МВД.

Более того, кандидат на должность министра транспорта и связи народный депутат Тариэл ВАСАДЗЕ заявил, что конфликт между госпортом «Южный» и компанией ТИС будет решаться так, чтобы интересы государства не пострадали.

Напомним, что в письме на имя премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО от 24 декабря 2008 года руководитель ГлавКРУ Николай СИВУЛЬСКИЙ заявил о необходимости возврата причалов №16 и №17 порта из аренды ТИСа порту «Южный». Ссылаясь на статью 4 Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества», он подчеркнул, что «объекты государственной собственности, которые имеют общегосударственное значение и не подлежат приватизации, не могут быть объектом аренды». Отметив, что государство теряет десятки миллионов прибыли, он предложил обязать Фонд госимущества прекратить всякие договорные отношения с СП «Трансинвестсервис» и вернуть причалы на баланс порта «Южный».

В 2005 году компания ТИС без согласования с портом Южным провела дноуглубительные работы в районе причала – для того, чтобы принимать крупнотоннажные суда.

В январе 2009 года ООО «ТИС-Руда» (правопреемник компании ТИС) подало в Одесский областной хозяйственный суд иск с требованием к «Южному» порту выплатить более 51,3 млн. грн. в качестве компенсации за дноуглубительные работы.

В 2007 году ООО «ТИС» и ООО «ТИС-Руда» обратились в Одесское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) с требованием уравнять тарифы портовых сборов, которые порт «Южный» устанавливает для судов, идущих к своим причалам и к причалу, который обслуживает ТИС. 16 июня с.г. порт был обязан предоставить ТИСу скидку в 50%, плюс – выплатить штраф 17 тыс. грн. Эти действия расцениваются как попытка судебного рейдерства.