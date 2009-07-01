Вагонов с кондиционерами будет больше

«Укрзализныця» будет постепенно увеличивать количество оборудованных кондиционерами пассажирских вагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал журналистам первый заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь БРЕУС.

По его словам, в первую очередь их количество будет увеличиваться за счет закупки новых вагонов, а также капитально-восстановительных ремонтов.

«Кондиционирование существенно влияет на качество обслуживания пассажиров. Потому новые вагоны, которые будет закупать «Укрзализныця», будут оснащены кондиционерами», – сказал И.БРЕУС. Он напомнил, что в 2009 году финансовым планом запланировано приобрести 170 пассажирских вагонов.

По данным И.БРЕУСА, в целом по состоянию на 1 июля 2009 г. по железным дорогам Украины курсируют 7252 пассажирских вагона, в частности: 3748 плацкартных вагонах, 2546 купейных, 315 – СВ, 140 – РИЦ и 503 – межобластных (вагоны дневных поездов). Из них оснащены кондиционерами 2156 вагонов (30%). Такая ситуация, в частности, обусловлена тем, что в большинстве пассажирских вагонов системы кондиционирования воздуха не предусмотрены конструктивно.