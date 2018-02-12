Итальянский лоукостер запустит три новые рейсы из Киева и Львова

В ближайшее время авиакомпания планирует обнародовать точное расписание.

Итальянский лоукостер Ernest планирует запустить три новых рейса в Украину в этом году. О расширении географии маршрутов перевозчик заявил во время Международной туристической выставки-ярмарки в Милане.

Об этом сообщает ЦТС.

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Как сообщается, авиакомпания планирует запустить рейсы из Киева в Болонью, а из Львова - в Рим и Милан-Мальпенса. На данный момент итальянский лоусот осуществляет рейсы из Киева в Милан-Бергамо и Неаполь, а из Львова - в Неаполь, Венецию и Милан-Бергамо.

Отмечается, что в ближайшее время авиакомпания планирует обнародовать точное расписание и открыть продажи по новым направлениям.

Напомним, ранее сообщалось, что польская авиакомпания LOT может запустить новые рейсы в Украину. Так, польская авиакомпания LOT может открыть рейсы в Днепр, Ивано-Франковск и Винницу.

Кроме того, сообщалось, что интересным для LOT является осуществление внутренних перелетов по направлениям: Киев - Львов - Варшава Одесса - Львов - Варшава.