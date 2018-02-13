Гройсман анонсировал новые стандарты строительства дорог в Украине

10:06, 13 февраля 2018
Транспорт/Связь
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Кабмин до конца февраля утвердит новые нормативы строительства дорог / фото УНИАН

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Об этом сообщается на странице премьер-министра Владимира Гройсмана в Twitter.

«До конца февраля должны выйти на новые нормативы строительства дорог. Через три недели правительство должно одобрить окончательное решение», - сообщил премьер.

Гройсман отметил, что украинцы не должны ездить по новым дорогам, построенным по старым стандартам.

Как сообщал УНИАН, украинская автодорожная отрасль в 2018 году получит порядка 47 млрд грн финансирования за счет гарантированного государственного финансирования и дополнительных источников. Финансирование дорожного строительства в Украине в 2017 году составило около 20 млрд грн.

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Теги: #ремонт дорог#строительство дорог#дороги в Украине