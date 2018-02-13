Лоукостер Ryanair начнет летать из Украины осенью – Омелян

Министр отметил, что официальная презентация об открытии маршрутов Ryanair будет в этом или следующем месяце.

Официальная презентация об открытии маршрутов Ryanair состоится в этом или следующем месяце.

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Один из крупнейших европейских лоукостеров - авиакомпания Ryanair начнет полеты из украинских аэропортов «Борисполь» и «Львов» осенью 2018 года.

Об этом в эфире канала "Громадське ТБ" сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Они (Ryanair – УНИАН) полетят осенью 2018 года из аэропортов «Борисполь» и «Львов». То, что они полетят, у меня нет сомнений», - сказал министр.

Он также отметил, что официальная презентация об открытии маршрутов Ryanair будет в этом или следующем месяце.

Как сообщал УНИАН, 15 марта 2017 года крупнейший лоукостер Европы - авиакомпания Ryanair - заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. 10 июля генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair аэропорт ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

10 июля ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта «Борисполь» ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины.