Авиакомпания YanAir откроет рейс из Одессы в Краков

Предполагается, что рейсы будут осуществляться сначала дважды в неделю - по вторникам и пятницам. С 15 июля количество рейсов увеличится до трех в неделю.

Авиакомпания YanAir с 22 мая откроет регулярные авиарейсы из Одессы в Краков (Польша).

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Как сообщили УНИАН в международном аэропорту «Одесса», авиакомпания планирует открытие прямого авиасообщения Одесса-Краков.

Предполагается, что рейсы будут осуществляться сначала дважды в неделю - по вторникам и пятницам, вылет из Одессы в 8.55, прибытие в Краков в 10.55, из польского аэропорта вылет в 11.30, прибытие в Одессу - в 13.30.

Согласно планам, с 15 июля количество рейсов увеличится до трех в неделю. В частности, добавится вечерний рейс по воскресеньям. Вылет из Одессы в 17.30, прибытие в Краков в 19.30, отбытие из Польши - в 20.05, посадка в Одессе - в 22.05.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

ООО «Янэйр ЛТД» (YanAir) зарегистрировано 15 июня 2012 года в Житомире. Основная деятельность YanAir – пассажирские и грузовые авиаперевозки. Авиакомпания базируется в Международном аэропорту «Киев» (Жуляны).