На украинских АЗС дешевеют бензин и дизтопливо

Крупные сети АЗС снизили цены на топливо на 0,1-1 грн за литр.

Крупные сети АЗС, которые работают под брендами AMIC, Shell, Parallel, KLO, снизили цены на бензин и дизельное топливо на 0,1-1 грн за литр, сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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Согласно сообщению, на заправках AMIC стоимость бензинов и дизтоплива снизилась на 1-1,5 грн за литр. На сегодня бензин марки А–92 в сети стоит 29,99 грн за литр, А-95 – 30,99 грн за литр, А-95 «Премиум» – 31,99 грн за литр, дизтопливо – 28,49 грн за литр и дизтопливо «Премиум» – 29,49 грн за литр.

По данным UPECO, на АЗС Shell все виды топлива подешевели на 30 коп. за литр до 31,29 грн за литр (А-92), 32,29 грн за литр (А-95), 34,49 грн за литр (А-95 «Премиум»), 29,79 грн за литр (дизтопливо) и 33,29 грн за литр (дизтопливо «Премиум»).

Также цены упали в сетях АЗС, которые работают под брендами Parallel, KLO, «РУР Групп», «Катрал Юг», «ОЛАС», Mango и Ultra.

Как сообщал УНИАН, начиная с августа 2017 года цены на нефтепродукты выросли в среднем на пять и более гривен за литр и достигли рекордных значений: бензин подорожал до 30 грн за литр, а дизтопливо до 28-29 грн за литр. По факту значительного и одновременного роста цен Антимонопольный комитет начал расследование, результаты которого ожидаются весной этого года.

Первое значительное снижение цен на топливо было зафиксировано в период с 9 по 12 февраля. В эти дни ряд крупных сетей АЗС снизили цены на 10-70 коп. за литр.