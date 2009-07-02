Директор Госсвязи: издания подорожают не более чем на 2-8%

Повышение тарифов на прием и доставку средств массовой информации (СМИ) по подписке не окажет значительного влияния на стоимость общегосударственных подписных изданий – они подорожают не более чем на 2-8%.

Об этом идет речь в переданном УНИАН в комментарии Государственной администрации связи (Госсвязи) со ссылкой на ее директора Олега ПРОЖИВАЛЬСКОГО.

По его словам, неотложность разработки новых тарифов на распространение отечественной периодики по подписке была обусловлена высоким уровнем убытков государственных предприятий почтовой связи от предоставления таких услуг – в 2008 году они составили 101,7 млн. грн.

По данным О.ПРОЖИВАЛЬСКОГО, ожидаемая в 2009 году сумма убытков от распространения периодических изданий по подписке с учетом расходов из бюджета для компенсации льготного предоставления услуг может снова достичь 100-миллионной отметки.

По мнению директора Госсвязи, хотя действующие в настоящее время тарифы будут повышены в среднем на 28%, это существенно не отразится на общей стоимости отечественных периодических печатных изданий по подписке. По его словам, общегосударственные подписные издания (при условии неизменности издательской стоимости) могут подорожать на 2-6%, областные и районные – на 6-8%. Глава Госсвязи объясняет это невысокой долей – около 20% – стоимости услуг связи в подписной стоимости таких изданий.

В то же время, как сообщили в Госсвязи со ссылкой на оценки экспертов, повышение данных тарифов (при условии сохранения объемов подписных тиражей) обеспечит рост доходов государственных предприятий связи более чем на 57 млн. грн. По словам О.ПРОЖИВАЛЬСКОГО, часть дополнительных доходов будет направлена на повышение заработной платы почтальонов, в частности в сельской местности.

При этом глава Госсвязи отметил, что неизменной останется стоимость изданий общегосударственной сферы распространения, которые пользуются льготами, предусмотренными Законом Украины «О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов». Доля таких изданий в общем объеме разовых тиражей составляет 25%.

Как сообщал УНИАН, согласно приказу Министерства транспорта и связи Украины (№665 от 10.06.2009 г.) «Об утверждении тарифов на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий по подписке», в Украине с 1 января 2010 года тарифы на прием и доставку СМИ по подписке вырастут в среднем на 28%.

В частности, на 27,9% вырастут тарифы на прием подписки на один абонемент. Например, сегодня стоимость приема подписки на один абонемент продолжительностью семь месяцев – год стоит 305 грн., а с 1 января 2010 года – 390 грн.

Стоимость доставки одного экземпляра газеты формата А3 на 4 полосы с 1 января 2010 года вырастет на 28,4% и будет составлять 11,61 грн. Стоимость доставки одного экземпляра журнала за каждые полные или неполные 50 грамм веса с 1 января 2010 года будет составлять 46,44 грн., что на 28,4% больше, чем сегодня.