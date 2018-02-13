Прощай, WiFi: Киев расторгнул сделку по созданию сети Интернет в метро

Ранее компания Mosquito перестала заниматься расширением сети Wi-Fi в столичном метро из-за финансовых проблем.

КГГА с 1 февраля расторгла сделку с ООО Москито Мобайл, выигравшей тендер на строительство сети Wi-Fi в метро. Соответствующее объявление опубликовано в газете Хрещатик.

Читайте такжеПроект по строительству сети скоростного Wi-Fi в киевском метро заморожен - СМИ

"…с 1 февраля 2018 года фактически прекращен инвестиционный договор от 2 декабря 2014 года "О строительстве WiFi-сети в Киевском метрополитене", - сказано в объявлении.

Договор был подписан между КП Киевский метрополитен, ООО Москито Мобайл и департаментом экономики и инвестиций исполнительного органа КГГА. В декабре 2014 года КГГА подписала договор о строительстве сети Wi-Fi с Фидомобайл (предоставляет услуги под брендом Mosquito Mobile).

Ранее сообщалось, что Mosquito перестала заниматься расширением сети Wi-Fi в столичном метро из-за финансовых проблем.

Отмечается, что владелец Mosquito - Александр Адарич, совладелец признанного неплатежеспособным Фидобанка. О запуске Wi-Fi на первых станциях киевской подземки два года назад торжественно объявил мэр столицы Виталий Кличко. Проект Mosquito Mobile победил в городском конкурсе еще в 2014 году. Помимо скоростного интернета, его заданием было обеспечение видеонаблюдения в метро.

Предполагалось, что сеть на всех станциях заработает до конца 2016 года. Но этого так и не произошло.