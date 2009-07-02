Продавцы мобильных должны давать покупателям всю информацию о товаре

С 1 июля 2009 года продавцы пунктов реализации мобильных терминалов должны предоставлять покупателям исчерпывающую информацию о покупаемом телефоне и проверять наличие кода IMEI телефона в обобщенной базе данных автоматизированной информационной системы учета мобильных терминалов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР).

Согласно сообщению, начиная с 1 июля т.г. установлены определенные требования к пунктам реализации мобильных телефонов. По данным УГЦР, по требованию покупателя продавец должен предоставить: копию разрешения на реализацию радиоэлектронных средств и излучающих устройств, выданного УГЦР или его филиалом по месту регистрации продавца; копию украинского сертификата соответствия на продаваемые мобильные телефоны; техническую возможность проверить наличие в обобщенной базе данных кода IMEI покупаемого мобильного телефона и выполнение терминалом заявленных производителем функций.

В случае отказа продавца предоставить покупателю данные услуги УГЦР советует поискать другой пункт реализации. Также покупатель может сообщить о нарушениях порядка реализации мобильных телефонов в Государственную инспекцию связи по телефону 8 (044) 422-85-14 или в УГЦР по телефону доверия 8 (044) 422-82-98.

Проверку соблюдения установленного порядка реализации мобильных телефонов также осуществляют Государственная инспекция связи и органы Министерства внутренних дел Украины.

Справка УНИАН. Решением Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) (№1339 от 05.02.2009 г.) «Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств» установлены требования к пунктам реализации мобильных телефонов: в каждом пункте реализации терминалов должна быть обеспечена возможность проверки наличия в обобщенной базе данных кодов IMEI мобильных терминалов, которые покупаются; пункт реализации должен быть оборудован компьютерной или другой техникой с доступом к сети Интернет; в каждом пункте реализации в присутствии покупателя должна быть обеспечена возможность проверки исправности и выполнения всех заявленных производителем функций терминала, который покупается.

Согласно решению НКРС, возможность проверки должна быть предоставлена в каждом пункте реализации после 30 июня 2009 года.

Кроме того, решением НКРС предусмотрено, что, начиная с 31 июля т.г., операторы мобильной связи будут осуществлять подключение лишь тех новых телефонов, коды IMEI которых зарегистрированные в обобщенной базе данных УГЦР.

Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы имеет три реестра: белый список, черный список и серый список. В белый список заносятся номера кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года или легально ввезены в Украину. В черный список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в белый список или зарегистрированы органами МВД как ворованные (операторы не имеют права обслуживать эти телефоны). В серый список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список (в зависимости от результатов проверки легальности таких телефонов).

IMEI – международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора. Код IMEI нанесен на фирменную этикетку, которая размещена на корпусе мобильного телефона под аккумулятором, и на его упаковку.