На Житомирщине разработали схемы объезда по дорогам, где во время непогоды возникали проблемы

14:23, 13 февраля 2018
Транспорт/Связь
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фото oda.zt.gov.ua

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации

Как отмечается в сообщении, сегодня на очередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердили порядок взаимодействия учреждений, организаций и предприятий области в случае ухудшения погодных условий зимой этого года.

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Заседание проходило под руководством начальника управления гражданской защиты населения облгосадминистрации Сергея Безносюка.

Порядок взаимодействия разработали для обеспечения условий бесперебойного движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Житомирщины.

Так, в частности, в области зимой будут круглосуточно дежурить операторы связи и инженерно-технические работники.

Для этого каждое учреждение области теперь имеет ответственного, а действия этих людей координирует управление дорожного строительства и инфраструктуры облгосадминистрации.

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