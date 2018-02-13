На Житомирщине разработали схемы объезда по дорогам, где во время непогоды возникали проблемы

В области зимой будут круглосуточно дежурить операторы связи и инженерно-технические работники.

В Житомире оперативный штаб по реагированию на осложнение погодных условий разработал карточки-схемы объезда по всем дорогам области в случае непогоды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации

Как отмечается в сообщении, сегодня на очередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердили порядок взаимодействия учреждений, организаций и предприятий области в случае ухудшения погодных условий зимой этого года.

Читайте такжеНа Житомирщине перевозчики пригородных и междугородных маршрутов снизили тарифы на проезд по требованию ОГА

Заседание проходило под руководством начальника управления гражданской защиты населения облгосадминистрации Сергея Безносюка.

Порядок взаимодействия разработали для обеспечения условий бесперебойного движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Житомирщины.

Так, в частности, в области зимой будут круглосуточно дежурить операторы связи и инженерно-технические работники.

Для этого каждое учреждение области теперь имеет ответственного, а действия этих людей координирует управление дорожного строительства и инфраструктуры облгосадминистрации.