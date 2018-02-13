В "Антонове" назвали причины возобновления сотрудничества с Россией

ГП "Антонов" возобновило работу по оценке технического состояния "Русланов" российской "Волга-Днепр".

С ноября 2017 года специалисты ГП "Антонов" на договорной основе выполняют работы по оценке технического состояния самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпанией "Волга-Днепр", которая не входит в список компаний, к которым согласно решению СНБО применяют санкции.

Работы проводятся на основании межведомственных соглашений с уполномоченными министерствами и ведомствами, а также письма-разъяснения Госэкспортконтроля, сообщил 112.ua президент предприятия Александр Кривоконь.

"ГП "Антонов" является разработчиком авиационной техники и, соответственно, держателем сертификатов типа самолетов АН, в частности транспортного самолета АН-124-100 "Руслан", и на этом основании имеет исключительное право увеличивать ресурсы авиационной техники. Как организация-разработчик "Антонов" обязан оценивать целостность конструкций своих летальных аппаратов на протяжении всего срока их эксплуатации, а по ее результатам разрабатывать и выдавать информацию, которая дополняет действующие программы технического обслуживания, что позволяет выявить повреждения конструкции, до того как оно станет проблемным для всего парка", - рассказал он.

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Президент ГП "Антонов" сообщил, что в случае отказа оценить техническое состояние эксплуатируемых в РФ "Русланов" к украинскому предприятию могли бы быть применены санкции. В частности, оно могло быть лишено статуса разработчика авиационной техники и потерять позиции на авиационном рынке.

"Следует отметить, что эксплуатация самолетов, которые не имеют летной пригодности, опасна. Кроме того, "Русланы" выполняют полеты, в том числе международные, по заказу организаций, которым необходимо подавать пакет документов, подтверждающих летную пригодность и техническую готовность самолета к выполнению полетов. Без документов организации-разработчика, подтверждающих летную пригодность, разрешение на перелет им не дадут", - разъяснил он.

Как известно, Россия выступала с инициативой о передаче прав разработчика КБ "Ильюшина", но в ГП "Антонов" выступают против этого.

"Попытки российских властей переложить обязанности "Антонов" как разработчика на другие предприятия приведут к применению соответствующих международных санкций. В частности, к запрету международных полетов самолетов марки Ан", - заверил Кривоконь.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщили, что Россия и Украина ведут закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан". В ГП "Антонов" подтвердили эту информацию и заявили, что должны оценить состояние самолета компании "Волга-Днепр" согласно международным договорам.