Свыше миллиарда гривень: Нацкомиссия рассчитала стоимость 4G-лицензий

Ранее комиссия сообщала, что минимальная плата за выдачу лицензии в диапазоне 2300 МГц на конкурсной или тендерной основе за 55 МГц со сроком действия 15 лет может составить 1,113 миллиарда гривень.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), одобрила проект постановление о размерах платы за выдачу 4G-лицензий в диапазоне 2300 МГц, сообщается на официальном сайте регулятора.

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"Комиссия одобрила проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в размеры платы за выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины". В установленном порядке документы будут представлены на рассмотрение Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, проект постановления разработан с учетом результатов научно-исследовательской работы по вопросам исследования состояния распределения РЧР (радиочастотного ресурса) Украины и предложений по внедрению системы мобильной связи четвертого поколения в соответствующих частотных диапазонах, выполненных иностранным консультантом Analysys Мason Limited.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2017 года НКРСИ на основе обращений ООО "Интеллектуальные коммуникации" о готовности провести конверсию в диапазоне полос радиочастот 2345-2400 МГц и ООО "Телерадиокомпания "Вид" о готовности освободить полосы частот в диапазоне 2300- 2400 МГц приняла за основу проект постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в размеры платы за выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины" и одобрила предложения о внесении изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины для внедрения 4G в диапазоне 2300 МГц.

Ранее НКРСИ сообщала, что минимальная плата за выдачу лицензии в диапазоне 2300 МГц на конкурсной или тендерной основе за 55 МГц со сроком действия 15 лет может составить 1,113 миллиарда гривень.