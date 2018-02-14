Сборная Ахметова. Кто торпедирует возвращение "Укртелекома" в госсобственность

Киевский апелляционный хозяйственный суд Киева еще 12 декабря 2017 года признал законным расторжении договора купли-продажи 92,791% акций «Укртелекома». И теперь украинский монополист фиксированной связи уже должен быть на балансе Фонда госимущества.

Однако этого не произошло. Почти месяц назад – 18 января – депутаты Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации провели заседание с целью выяснить: какие действия предпринимает Фонд госимущества для перерегистрации пакета акций «Укртелекома» на баланс ФГИ. События на этом заседании развивались трагикомично.

«Решение суда действительно вступило в законную силу. Для перевода акций на баланс Фонда, мы обратились в суд для получения соответствующего приказа для предъявления исполнительной службе. Но суд его не предоставил так как ответчик подал кассационную жалобу. Хотя известен состав судей, которые будут рассматривать жалобу, но дата кассационной жалобы до сих не назначена», - сообщила на заседании комиссии директор юридического департамента Фонда госимущества Анна Матис.

«А разве подача кассации приостанавливает решение апелляционного суда?» – уточнил заместитель главы комиссии ВР Павел Ризаненко.

«Нет, не приостанавливает, - согласилась юристка Фонда. - Однако выполнить решение суда мы может только на основании приказа, который мы предоставим исполнительной службе».

«Решение суда вступило в силу. В связи с этим вы обращались к регистратору? Вы предоставили решение суда? Вы совершили хоть-какие-то действия? Может, вам кто-то отказал», – не унимался замглавы Спецкомиссии по приватизации.

«Нет, никто не отказывал. Но мы не можем выполнить решение суда еще и потому, что акции «Укртелекома» арестованы по просьбе Генпрокуратуры», - вдруг вспомнила еще один аргумент директор юридического департамента ФГИ.

«Минуту назад вы другую причину указывали. Так вы определитесь, что вам мешает – отсутствие приказа или арест акций «Укртелекома» Генпрокуратурой», - негодовал Ризаненко.

В рамках этого фарса, разыгранного представителями Фонда Госимущества, больше всего депутатов Специальной комиссии вывел из себя тот факт, что руководство Фонда даже не в курсе, почему Генпрокуратура добилась ареста акций монополиста фиксированной связи.

Чтобы увести своего подчиненного из-под депутатского удара, присутствовавший на заседании Спецкомиссии исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров пообещал народным депутатам немедленно обратится в ГПУ с просьбой снять арест акций, что позволит выполнить решение суда и перевести акции в госсобственность. Кроме того, Трубаров пообещал инициировать создание в правительстве рабочей группы, которая должна поставить «Укртелекому» диагноз, провести инвентаризацию оставшегося имущества, а также определить его дальнейшую судьбу – оставлять в государственной собственности или тут же выставить на продажу.

Неспешная реприватизация

Скоро будет месяц после заседания Спецкомиссии по вопросам приватизации. Но ФГИ так и не выполнил решение суда - «Укртелеком» по-прежнему не госсобственности. Его продолжает «использовать» и распродавать по кусочкам нынешний собственник – компания «ЕСУ», акции которой принадлежат структурам самого богатого украинского олигарха Рината Ахметова.

Хотя свои обещания депутатам Фонд частично выполнил. Письмо в Генпрокуратуру с просьбой снять арест на акции они все-таки написали. «Мы уже обратились в ГПУ с просьбой – в случае положительного решения суда – а мы рассчитываем, что кассационная инстанция подтвердит решения предыдущих двух – снять арест с этих акций, что позволит в короткие сроки зачислить их на наши счета», – сообщил на своей страничке Фейсбук Трубаров еще в конце января.

Но даже само руководство ФГИ не верит в скорую реприватизацию «Укртелекома». Ведь, помимо снятия Генпрокуратурой ареста на укртелекомовские акции, Фонд, вопреки здравому смыслу и юридической практике, намерен и дальше ждать решения суда по кассационной жалобе. А когда оно состоится – никому неизвестно. Фемида все никак не может определится с датой заседания.

Собственно, что ФГИ будет занимать именно такую позицию, Трубаров заявил корреспонденту УНИАН сразу после заседания Специальной контрольной комиссии по приватизации. На уточняющий вопрос, а как же замечания народных депутатов о том, что решение суда вступило в законную силу, глава ФГИ тогда ответил по-философски: «Депутаты – депутатами, а жизнь есть жизнью. Жизнь говорит, что есть процедура, по которой нужно идти».

«Мы хотим решить задачу комплексно. Необходимо закончить юридическое сопровождение и поставить точку в судебных делах», - добавил глава Фонда госимущества, уточнив, что, помимо спора за возвращение компании государству, есть еще и другие судебные споры. В частности, «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» требуют от нынешнего собственника «Укртелекома», компании «ЕСУ», погасить выданные под облигации коммуникационного гиганта кредиты, общая сумма задолженности по которым уже составляет 6,2 млрд. грн..

Помимо этого, Трубаров дал понять, что окончательное решение по «Укртелекому» принимается вовсе не коридорах Фонда: «Мы отрабатываем этот вопрос с Кабинетом министров с точки зрения будущего – что делать с этим предприятием? Или государство примет решение управлять им на базе Фонда, или управлять «Укртелекомом» будет Министерство инфраструктуры? Или государство тут же выставит актив на продажу», - перечислил УНИАНу все возможные пути решения Трубаров.

Кстати, недавно стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), согласовала разработанный ФГИ проект постановления Кабинета министров «О создании межведомственной рабочей группы по вопросам координации действий по возвращению пакета акций публичного акционерного общества «Укртелеком» в госсобственность и дальнейшего обеспечения стабильной хозяйственной деятельности общества». Но Фонд госимущества не собирается этот проект постановления тут же отправлять в Кабмин. Сделает только после победы в кассационной инстанции.

А будет ли что возвращать?

Отказ ФГИ немедленно выполнить решение суда и установить оперативный контроль на стратегическом предприятии весьма удивляет. Ведь ситуация с «Укртелекомом» с каждым днем все больше усугубляется. К примеру, УНИАН уже писал о том, что нынешний собственник монополиста фиксированной связи полным ходом ведет открытую и скрытую (под видом аренды) распродажу всего ликвидного имущества компании.

В ответ на это руководство Фонда заверило: после зачисления акций «Укртелекома» на его баланс, будет создана комиссия по инвентаризации имущества компании. «Будем смотреть: соответствует ли перечень имущества на момент продажи с тем имуществом, которое имеется на момент реприватизации? Если какого-то имущества недосчитаемся, тогда будем насчитывать ущерб по соответствующей методике и предъявлять к взысканию», - с олимпийским спокойствием заверил УНИАН Василий Трубаров.

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Допустим, с помощью инвентаризации государство сможет возместить какой-то ущерб. Но как быть с кредитами «Укртелекома»? К примеру, только недавно стало известно, что принадлежащая Ахметову материнская компания СКМ выдала ахметовской «ЕСУ» (формальный собственник «Укртелекома) кредит на 150 миллионов долларов под залог имущества. Неужели не очевидно: кредит нужно возвращать – либо деньгами, либо имуществом (которое Трубаров планирует «инвентаризировать»)!

А ведь есть еще кредит на 50 млн долларов, которые «Укртелеком» получил от China Development Bank. И срок погашения по нему наступает в 2022 году. Вопрос – если таких кредитов еще несколько, а все имущество «Укртелекома» уже в залоге – что тогда? Что же вернется государству? И это – не говоря уже о том, что «ЕСУ» должна вернуть государственным «Ощадбанку» и «Укрэксимбанку» свыше 6,2 миллиардов гривен кредита, который был взят компанией «ЕСУ» еще в 2011 году под облигации «Укртелекома», до того, как компания перешла под контроль Ахметова.

Кстати, на заседании Комиссии депутаты пытались выяснить у руководства государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», на каком основании они выдали «ЕСУ» эти колоссальные кредиты (напомним, на момент выдачи, курс доллара был 8 грн).

«Банк проводил проверку. В той момент, в рамках тех процедур в Украине и требований по определению конечных бенефициаров, банк не нашел нарушений», - утверждает заместитель правления Ощадбанка Андрей Стецевич. «Банк установил конечного бенефициара до того уровня, которое требовало действующее законодательство», - добавил он, но так публично и не назвал ни одной фамилии, лишь пообещав Комиссии письменно сообщить соответствующую информацию.

Но факт выдачи огромных кредитов под «пустышки» - далеко не единственное темное пятно в деятельности Ощадбанка и «Укрэксимбанка» относительно «Укртелекома». Не менее загадочным является добровольное согласие банков сначала в 2013, а затем в 2015 пойти на реструктуризацию погашения долга компанией «ЕСУ». В итоге, с конца 2015 года «ЕСУ» и вовсе отказалась обслуживать долги перед госбанками. Более того, в 2017 году собственник «Укртелекома» пошел в суд, и – весьма успешно. К примеру, Ощадбанку суд первой инстанции разрешил «ЕСУ» один миллиард гривен вообще не возвращать. Не менее странная ситуация – и с «Укрэксимбанком». Суд по требования «ЕСУ» выбрал частного эксперта, который должен определить, какую же реально сумму должен банку возвращать «Укртелеком» по облигациям, но этот эксперт… пропал. «Эксперт молчит и не отвечает», - пожаловался народным депутатам начальник юридического департамента «Укрэксимбанка.

«А почему вы не требуете его сменить или с помощью Генпрокуратуры возбудить против него уголовное дело?» - парировал исполняющий обязанности главы Спецкомиссии по приватизации Игорь Лапин. Членораздельного ответа не последовало.

Впрочем, отказ «ЕСУ» обслуживать многомиллиардный долг перед госбанками не сильно волнует не только сами финансовые учреждения, но и Национальный банк. Последний не готов расследовать работу государственных банкиров, которые сначала выдали сомнительный кредит, потом, неизвестно по каким причинам, реструктурировали выплату долга, а теперь еще спустя рукава выстраивают защиту в судах. И при этом не привлекают Генпрокуратуру или НАБУ для защиты государственных интересов.

Лондон нам поможет

Однако судьба «Укртелекома» решается не только в украинских судах. Не менее захватывающие события разворачиваются в Высоком суде Лондона, очередное заседание которого намечено на 23 апреля. Иск подан ахметовской корпорацией СКМ, которая добивается отмены решения Лондонского международного арбитража, ставшего летом прошлого года на сторону кипрской компании Raga и обязавшего СКМ выплатить за «Укртелеком» остаток средств по сделке купли-продажи – $760 млн.

Надо сказать, название кипрской компании Raga Establishment появилось в информпространстве совсем недавно. Из комментариев сторон, предоставленным в рамках судебной тяжбы, в частности, директора по международным связям и взаимоотношениям с инвесторами компании СКМ Джока Мендозы-Вилсона, следует, что Raga Establishment – это новое название компании Epic Telecom Invest Ltd, которая от имени австрийского фонда EPIC была владельцем ООО "ЕСУ" – ставшей, собственно, официальным покупателем «Укртелекома» в 2011 году. Позднее, в 2013 контроль над «ЕСУ» и перешел к СКМ Ахметова. За это самый богатый украинец уплатил лишь 100 млн долларов из оговоренных 860-ти.

Долгое время СКМ хранила гробовое молчание по поводу обстоятельств приобретения монополиста фиксированной связи в Украине. Но одновременный проигрыш в Лондонском арбитраже и в украинских судах заставил представителей СКМ заговорить. «Решение Лондонского арбитража приводит к несправедливому результату. С одной стороны, SCM Financial должна доплатить Raga за актив, но, с другой стороны, согласно решениям судов Украины, актив, за который SCM Financial вынуждена доплачивать EPIC/Raga, по сути уже конфискован государством Украина вследствие нарушений, допущенных по вине Raga», - жаловался в интервью одному из инфорагентства Джок Мендоз-Вилсон.

И вот здесь представитель Рината Ахметова указывает на определенные факты мошенничества. Ведь когда осуществлялась приватизация «Укртелекома» в 2011 году, австрийская группа EPIC и ее основной акционер Питер Гольдшайдер были заявлены в Антимонопольный комитет и в Фонд госимущества как реальные покупатели стратегического предприятия Украины.

Однако в ходе рассмотрения дела в Лондонском арбитраже, по словам Мендоз-Вилсона, свидетели со стороны Raga/EPIC заявили, что реальным конечным бенефициаром, стоявшим за EPIC в процессе приватизации Укртелекома, был Валерий Хорошковский, возглавлявший на тот момент Службу безопасности Украины.

«Цена приватизации "Укртелекома" в 2011 году составила около $1,3 миллиарда. Свидетели со стороны Raga в арбитраже и Денис Горбуненко в своих последних интервью утверждают, что $300 млн из этой суммы были заняты EPIC и Хорошковским у г-на Фирташа и его компании Picabo. Вопрос: кто дал оставшийся $1 млрд на приватизацию "Укртелекома"? Вряд ли кто-нибудь поверит, что у EPIC и Питера Гольдшайдера были свободные деньги в таком размере для приватизации актива в Украине», - размышляет в интервью представитель Ахметова.

Как видим, в истории с приватизацией «Укртелекома» все еще остается много темных пятен. Однако заявления о скрытом участии экс-главы СБУ Хорошковского и олигарха Дмитрия Фирташа уже должны были вызвать соответствующую реакцию у отечественных правоохранительных органов.

Тем более, что такой расклад делает маловероятным погашение свыше шестимиллиардного долга компании-акционера «Укртелекома» перед госбанками, о чем прямо говорит представитель Рината Ахметова.

И, при этом, еще неизвестно: в каком состоянии и за сколько «Укртелеком» возвращается в государственные пенаты. Так почему же ФГИ бездействует? И, главное, какие игроки в украинской власти позволяют Фонду Госимущества и государственным банкам это бездействие?..

Николай Бабич