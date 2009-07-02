ЛЖД увеличила количество проводников

В поездах пригородного сообщения Львовской железной дороги увеличилось количество проводников.

Как сообщает пресс-служба ЛЖД, в службе пригородных пассажирских перевозок приняли решение укомплектовывать поезда с населенностью 100% (на популярных маршрутах) проводниками из расчета один проводник на вагон.

Как отмечают на ЛЖД, эксперимент уже доказал свои сильные стороны, поскольку ранее в среднем на один поезд приходилось два проводника. По данным ЛЖД, уже сегодня доукомплектованные бригады проводников работают на четырех маршрутах: Львов – Мостисская ІІ – Львов, Львов – Шкло – Львов, Львов-Золочев-Львов и Львов-Стрый-Львов.

В сообщении отмечается, что львовские железнодорожники будут и в дальнейшем изучать возможности контроля и реформирования пригородных пассажирских перевозок.