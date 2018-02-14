В "Укрзализныце" рассказали, когда подорожают билеты

"Укрзализныця" планирует дважды повысить стоимость билетов на пассажирские перевозки на 10-12% до конца года

По словам главы компании, первый этап повышения будет во втором квартале, а второй этап - в третьем или четвертом квартале.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" планирует в два этапа повысить стоимость билетов на пассажирские перевозки - на 20-24% до конца 2018 года в связи с убыточностью пассажирских перевозок.

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Об этом сообщил и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью УНИАН.

"Мы планируем до конца года повышение стоимости билетов на 10-12% в два этапа. То есть, два раза по 10-12% для того, чтобы это было плавно. Первый этап – второй квартал, а второй этап - третий или четвертый квартал", - сказал он.

По словам Кравцова, повышение стоимости билета объективно необходимо в связи с убыточностью пассажирских перевозок.

"Мы три года не повышали цену на пассажирские перевозки. Это увеличило убытки от пассажирских перевозок. Есть много примеров, когда автобусные перевозки дороже железнодорожных. Например, цена плацкарта Киев-Константиновка - 88 гривень, а автобус стоит 300-500 гривень. Цена не может быть настолько дешевле, ведь ж/д транспорт удобнее", - сказал он.

Также, Кравцов сообщил, что планируется разделение пассажирских перевозок на классы.

"Мы планируем дерегуляцию несоциальных перевозок. Это перевозки в СВ и "Интерсити+". Здесь мы не выполняем социальную функцию, так как билеты там не дешевые, и у нас должна быть возможность устанавливать цену самостоятельно, в зависимости от дня недели, времени года, времени продажи, наполняемости. Сейчас у нас есть коридор повышения цены в соответствии с инструкциями по тарифу", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее финансовый директор "Укрализныци" Андрей Рязанцев заявлял, что "Укрзализныця" ожидает получить более 11 миллиардов гривень убытка от пассажирских перевозок по итогу 2017 года.