В международных поездах "Укрзализныци" может появиться услуга Duty Free

В этом году планируется внедрить питание в поезде, продажу книг и электронные развлекательные медийные системы на ночных поездах.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" рассматривает возможность внедрения услуги Duty Free на скоростных международных поездах.

Об этом сообщил и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью УНИАН.

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"В этом году мы планируем ввести питание в поезде, продажу книг и электронные развлекательные медийные системы на ночных поездах. Также мы рассматриваем возможность внедрения Duty Free на скоростных международных поездах. Надо понять, насколько такая услуга будет востребована", - сказал он.

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Также Кравцов отметил, что планируется введение сквозной продажи билетов с другими видами транспорта.

"Сейчас мы работаем над введением сквозной продажи билетов с другими видами транспорта, в первую очередь, с авиационным. У нас есть авиакомпании, которые заинтересованы в том, чтобы иметь возможность продавать совместно билеты на авиарейсы и ж/д транспорт. Это даст возможность за оптимальное количество времени добраться в нужную точку", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в январе "Укрзализныця" запустила услугу оплаты билетов в международных кассах платежными карточками, тогда как ранее билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные.

Также, ранее в "Укрзализныце" заявляли, что сервис полноценного питания в пассажирских поездах, следующих ночью, будет запущен с ноября 2017 года.