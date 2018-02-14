Бескидский тоннель в Карпатах сдадут в эксплуатацию через 100 дней – Гройсман

Строительство нового тоннеля в Карпатах было начато 29 октября 2013 года.

Бескидский тоннель в Карпатах, который соединит Украину и Евросоюз новым железнодорожным сообщением, будет сдан в эксплуатацию через 100 дней.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду.

"Сегодня мы начинаем отсчет 100 дней к сдаче в эксплуатацию Бескидского тоннеля. Фактически через 100 дней он будет сдан в эксплуатацию. Это соответствует нашей стратегии развития "Укрзализныци", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что "Укрзализныця" планирует 25 мая 2018 года завершить строительство нового Бескидского тоннеля.

Строительство нового тоннеля в Карпатах было начато 29 октября 2013 года. Он построен на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 м от действующего тоннеля, который был возведен еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке и находится в аварийном состоянии.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель – второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия. Новый двухпутный тоннель имеет длину 1765 м, ширину 10,5 метра, высоту 8,5 метра и пролегает на максимальной глубине - 180 метров от поверхности Бескидского хребта.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства этого тоннеля. Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 миллиарда гривень, из которых 1,5 миллиарда гривень предусмотрены на монтажные работы.