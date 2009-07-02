«Эрикссон» поставит «Киевстару» оборудование

Шведская компания «Эрикссон» и оператор мобильной связи «Киевстар» подписали соглашение о поставке оборудования для модернизации и расширения покрытия сети мобильной связи «Киевстара». Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Эрикссон».

«ЗАО «Киевстар Дж. Эс. Эм», ведущий оператор мобильной связи в Украине, выбрал компанию "Эрикссон" в качестве поставщика оборудования для модернизации и расширения покрытия сети GSM/EDGE и обеспечения готовности сетевых ресурсов оператора для внедрения услуг третьего поколения (3G) на всей территории страны», - говорится в сообщении.

Финансовая сторона соглашения не раскрывается.

Согласно подписанному соглашению, компания «Эрикссон» увеличит пропускную способность и зону покрытия опорной сети радиодоступа «Киевстар» - увеличение емкости более чем на 30%, - подготовит сеть «Киевстар» к ожидаемому росту объема передачи данных в будущем.

Пропускная способность опорной сети будет увеличена с помощью решения Ericsson Mobile Softswitch, которое позволит оператору быстро и эффективно внедрить новые высококачественные услуги, обеспечивая переход на сеть, полностью работающую по IP-технологиям, в будущем. Соглашение также подразумевает расширение сети радиорелейной связи, установку оборудования, системную интеграцию, техническую поддержку и обучение персонала.

По словам президента компании «Киевстар» Игоря ЛИТОВЧЕНКО, модернизация сети будет способствовать дальнейшей реализации стратегии «Киевстар» по укреплению технологического лидерства и поможет компании «подготовиться к запуску услуг мобильного широкополосного доступа после появления 3G-сетей в Украине».

Ранее «Киевстар» и «Эрикссон» также объединили свои усилия в сфере передовых мобильных технологий, первыми в Украине продемонстрировав работу 3G и MMS (в 2002 году) и технологии EDGE (в 2004 году).

Справка УНИАН. Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи (22,73 млн. человек по состоянию на 01.06.09). «Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая своей сетью все большие и малые города и свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предоставляет услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах мира.

Компания «Эрикссон» - крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи. Лидер в области технологий мобильной связи 2-го (2G), 3-го (3G) и 4-го (4G) поколений, "Эрикссон" осуществляет поддержку сетей с общей абонентской базой более 1 миллиарда человек, занимая ведущие позиции в сфере услуг по управлению сетью. Компания работает в 175 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 75 тыс.человек. В 2008 году продажи компании составили 32,2 млрд.долл. (SEK 209 млрд.). Компания основана в 1876 году, штаб-квартира располагается в Стокгольме, Швеция. Акции "Эрикссон" котируются на OMX NASDAQ, Стокгольмской фондовой бирже и американской бирже NASDAQ.