Новые локомотивы: соглашение между General Electric и "Укрзализныцей" будет подписано через неделю

До 40% производства будет локализовано в Украине.

Соглашение о сотрудничестве между американской компанией General Electric и "Укрзализныцей", которое предусматривает совместное производство локомотивов в Украине, будет подписано 22-23 февраля.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду.

"Укрзализныця", Министерство инфраструктуры и Офис инвестиций завершили переговоры с General Electric. До конца месяца, я думаю, 22-23 февраля, мы в Доме правительства подпишем соглашение о сотрудничестве с General Electric и "Укрзализныцей". Это будет означать, что мы получим новую тягу для "Укрзализныци" и самое главное - что совместно с General Electric будем производить подвижной состав в Украине. Это новые рабочие места, новые технологии и Украина будет задействована в глобальной сети General Electric по всему миру", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, до 40% производства будет локализовано в Украине.

"На это надо время, ведь мы начинаем с 10%, но соглашение предусматривает 40%", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Укрзализныця" рассчитывает на начало совместного производства локомотивов с американской компанией General Electric в 2018 году.

3 октября прошлого года президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом и исполнительным директором американской компании General Electric Transportation Джейми Миллером, на которой, в частности, обсуждались перспективы участия американской стороны в модернизации "Укрзализныци".

4 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что "Укрзализныця" и General Electric Transportation договорились подписать рамочное соглашение о сотрудничестве. Американский гигант General Electric Transportation в рамках первого этапа проекта по обновлению подвижного состава "Укрзализници" поставит железнодорожной компании в сентябре 2018 года 30 локомотивов, которые собраны в том числе и из украинских запчастей.

Справка УНИАН. General Electric – американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики.