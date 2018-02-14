В Коростене на трассе "Киев - Ковель - Ягодин" для безопасности движения установили 26 светофоров

13:47, 14 февраля 2018
Транспорт/Связь
349 0
Эта область ранее была концентрацией дорожно-транспортных происшествий / фото oda.zt.gov.ua

Читайте такжеНа Житомирщине разработали схемы объезда по дорогам, где во время непогоды возникали проблемы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные Службы автомобильных дорог в Житомирской области.

«На автодороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин (км 151+220) в городе Коростень установили 26 светофоров», - сказано в сообщении.

Этот участок ранее был концентрацией дорожно-транспортных происшествий. Теперь здесь установили и запустили в тестовом режиме 14 светофоров для автотранспорта и 12 пешеходных переходов.

«Такое решение было принято, чтобы урегулировать движение для водителей и повысить безопасность на этом участке, поскольку ни разметка, ни дорожные знаки желаемого результата не давали. Статистика теперь изменилась», – сказано в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #новости Житомирщины