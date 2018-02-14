В Коростене на трассе "Киев - Ковель - Ягодин" для безопасности движения установили 26 светофоров
В городе Коростень Житомирской области на трассе « Киев – Ковель - Ягодин» установили 26 светофоров.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные Службы автомобильных дорог в Житомирской области.
«На автодороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин (км 151+220) в городе Коростень установили 26 светофоров», - сказано в сообщении.
Этот участок ранее был концентрацией дорожно-транспортных происшествий. Теперь здесь установили и запустили в тестовом режиме 14 светофоров для автотранспорта и 12 пешеходных переходов.
«Такое решение было принято, чтобы урегулировать движение для водителей и повысить безопасность на этом участке, поскольку ни разметка, ни дорожные знаки желаемого результата не давали. Статистика теперь изменилась», – сказано в сообщении.