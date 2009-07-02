C 14 октября меняется порядок набора услуг телефонной связи

С 14 октября 2009 года изменяется порядок выхода на службы заказа услуг междугородней и международной телефонной связи в соответствии с приказом Министерства транспорта и связи Украины от 29 сентября 2008 года № 1200 «Об утверждении Плана перехода на перспективную систему нумерации телефонной сети общего пользования Украины».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Укртелеком».

Согласно сообщению пресс-службы, с 14 октября выход абонентов на службы заказа услуг междугородней и международной телефонной связи будет осуществляться путем набора префикса «0» (дождаться непрерывного сигнала), потом – номера службы заказа услуг междугородней телефонной связи «171» или номера службы заказа услуг международной телефонной связи «191»–«195».

Таким образом, для заказа услуг междугородней телефонной связи после 14 октября 2009 года необходимо будет набрать номер 0-171. Сегодня заказ услуг междугородней телефонной связи осуществляется по номерам 8-11, 8-13, 8-171, 8-175, 8-191— 8-195.

Для заказа услуг международной телефонной связи необходимо будет набрать номера 0-191 — 0-195. Сегодня заказ услуг международной телефонной связи осуществляется по номерам 8-11, 8-13, 8-191 — 8-195.

Выход абонентов на службу, которая предоставляет справку о междугородних и международных кодах (информационно-справочная услуга АМТС), с 14 октября будет осуществляться по номеру 0-170 во всех регионах, кроме Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Одесской областей и г. Севастополь. В данных регионах выход к указанной службе будет осуществляться по номеру 170 (без набора «0» перед номером службы).