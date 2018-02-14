Топ-оператор Украины попал в скандал, взыскав 4 тысячи гривень за роуминг в самолете

Один из клиентов "Киевстар" утверждает, что оператор автоматически включил роуминг на его смартфоне во время полета, что привело к автоматическому обновлению приложений через мобильный интернет

Популярный украинский мобильной оператор "Киевстар" списал со счета клиента почти 4 тысячи гривень, когда тот летел в самолете и не пользовался услугами связи.

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Об этом пользователь Facebook Александр Довгопол сообщил на своей странице.

"Лечу в самолете, высота 10 км. Телефон лежит в сумке. Тут приходит смс: "Приветствуем в роуминге в самолетах!

Стандартные тарифы: исходящие звонки 150 грн/мин, входящие звонки 150 грн/мин, исходящие СМС 15 грн, GPRS 20 грн за 50 КБ", - рассказал он.

По словам мужчины, затем начали обновлятся мессенджеры и загорелся значок EDGE.

"Заподозрив, чем это пахнет, тут же вырубил телефон, но не помогло: по прилету обнаружил на счету минус 3800 гривень! Стоит ли говорить, что я о такой услуге даже не слышал, не то что не заказывал", - поведал Александр.

В итоге после трех недель разбирательств со всем колл-центром в "Киевстаре" отказались возвращать мужчине деньги, заявив, что они были списаны корректно.

В свою очередь в пресс-службе "Киевстар" УНИАН сообщили, что "все абоненты Киевстар, перед тем, как начать пользоваться международным роумингом, получают SMS-сообщения с информацией об условиях предоставления услуги и тарифах".

"Если они не планируют использовать мобильный интернет, то могут выключить передачу данных в настройках телефона. Во время полета в самолете мы рекомендуем переводить телефон в режим «В самолете», а в настройках мобильного телефона устанавливать обновления мобильных приложений через Wi-Fi, что позволит избежать автоматического обновления приложений через мобильный интернет.", - отметили в компании.