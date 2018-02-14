Поезд "пяти столиц" из Киева хотят запустить в этом году

Цена на поезд Киев – Минск - Вильнюс – Рига – Таллинн будет на уровне 1200-1500 грн.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» планирует в этом году запустить поезд Киев – Минск - Вильнюс – Рига – Таллинн, а также поезда в направлении Словакии и Мукачево - Будапешт.

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Об этом сообщил и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов в интервью УНИАН.

«В этом году мы планируем сообщение со странами Балтии (Вильнюс - Рига – Таллин) через Минск. Сейчас ведутся активные переговоры с белорусскими коллегами, так как есть поезд Минск - Киев, и надо урегулировать, чтобы эти маршруты не перекрывали друг друга. Белорусы волнуются по этому поводу…Также мы планируем поезд в направлении Словакии и Мукачево - Будапешт», - сказал он.

Также, Кравцов отметил, что цена на поезд Киев – Минск - Вильнюс – Рига – Таллинн будет на уровне 1200-1500 грн.

«Сейчас цена на авиабилет в страны Балтии составляет 2500-3000 грн. На наш взгляд, цена на поезд должна быть в два раза дешевле для того, чтобы мы могли конкурировать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что "Укрзализныця" планирует запустить скоростной поезд Киев-Гомель в 2018-2019 году для улучшения железнодорожного сообщения с Беларусью.

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