Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци"
16:51, 14 февраля 2018Транспорт/Связь
204
Согласно проекту финплана, «Укрзализныця" планирует в 2018 году получить 709,9 млн грн чистой прибыли.
Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.
Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter