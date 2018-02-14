После сообщений о Больших проблемах у Крымского моста оккупанты уверяют, что со "стройкой века" все в порядке

Нестыковку металлических пролетов СМИ показали на фотографиях, опубликованных в сети. Оккупанты уверяют, что стройка идет по плану.

У оккупантов отреагировали на сообщения о том, что строители не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке "Насып — Фарватер" в районе Керченского полуострова.

Заказчик ФКУ Упрдор "Тамань" утверждает, что сообщения о несостыковке пролетов Крымского моста "не соответствуют действительности", передает "РИА Крым".

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Глава "Тамани" Роман Новиков начал уверять, что надвижка пролетов "стройки века" "осуществляется в соответствии с проектом". Оккупанты "не видят никаких отклонений" при данных работах, а фото Крымского моста и пролетов "неверно интерпретировали".

Новиков пояснил, что надвинутая двухкилометровая нить металлоконструкций для установки разрезается на отрезки (плети), после чего опускается на опоры. "Сегодня происходит процедура последовательного разрезания этих плетей пролетных строений и опускания их на опорные части. На данный момент выполнено около 70% работ", — добавил он.

Ранее сообщалось, что строители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке "Насып — Фарватер" в районе Керченского полуострова.

14 февраля появилась информация, что опоры моста через Керченский пролив, который должен соединить Россию с оккупированным Крымским полуостровом Украины, начали сильно проседать.